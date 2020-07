Louga, 17 juil (APS) - Le Comité régional de gestion des épidémies de Louga (CRGE) a entamé, vendredi, une session de formation pour outiller les journalistes de la région sur l’engagement communautaire face à la Covid-19, a constaté l’APS.

La formation qui se tiendra en deux jours est organisée par le Service national de l’information et de l’éducation pour la santé (SNEIPS) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Nous sommes en période de crise et de pandémie. Et nous sommes à Louga dans le cadre d’une formation pour réorienter la communication par rapport à la covid-19", a expliqué la modératrice et membre de la cellule de communication du ministère de la Santé, Ndèye Dime Faye.

Selon elle, les stratégies menées au niveau national et régional ont certes donné des résultats, mais pas ceux attendus à 100%.

"Nous avons jugé nécessaire d’orienter la communication en échangeant et partageant avec les journalistes sur les risques et l’engagement communautaire par rapport à cette maladie", a-t-elle déclaré.

"Les journalistes sont des relais et peuvent aider à travers leurs audiences à sensibiliser et à engager les populations", a-t-elle précisé, rappelant que "le seul moyen de gagner cette guerre est l’engagement communautaire".

Revenant sur la formation, elle a expliqué que deux modules ont été au programme le premier jour portant sur l’information générale sur la covid-19 et sur la perception du risque.

’’Demain (samedi), nous aurons à faire trois autres modules. Quand on parle d’engagement communautaire, il faut d’abord cerner comment la manière dont les populations perçoivent les risques, avant de les engager et communiquer avec elles", a dit Mme Faye.

D’après la modératrice de la formation, même si la région ne présente aucun cas de covid-19 actuellement, il est important, avec la réouverture du transport interurbain, de prendre les devants pour engager les populations à respecter les mesures barrières et amoindrir les risques.