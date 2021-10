Dakar, 2 juil (APS) - Deux nouveaux patients sont décédés ce jeudi du Covid-19, une maladie dont le nombre des nouvelles infections poursuit sa remontée avec 164 cas enregistrés au cours des dernières 24 heures, a appris l’APS auprès du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Dans un communiqué portant sur l’évolution de la pandémie, le ministère relève que 2210 tests ont été effectués. Il précise que le taux de positivité s’élève à 7, 42 % après la réalisation de ces tests qui ont permis de détecter 64 cas contacts suivis et 100 cas communautaires.

Avec 84 cas, la région de Dakar concentre la grande majorité de ces contaminations dont on ignore la source de la transmission. Le reste de ces cas, au nombre de 18, a été détecté à Louga (4), Podor et Thiès (3), Mbour et Saly (2), Diourbel, Kaolack, Matam et Ziguinchor (1).

Le ministère de la Santé signale que 11 patients sont pris en charge dans les centres de réanimation. En revanche, 67 autres ont recouvré la santé.

Le Sénégal cumule depuis le début de la pandémie 43 427 cas positifs, parmi lesquels 41 554 ont été déclarés guéris. Le pays déplore 1 170 décès, et ils sont encore 702 malades à être sous traitement.

Au total, depuis le début de la campagne de vaccination, 536 916 personnes ont été déjà vaccinées, dont 7496 l’ont été ce jeudi.