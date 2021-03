Pikine, 24 mars (APS) – Un lot de 6.000 masques de protection et quelque 300 flacons de gel hydro-alcoolique ont été offerts mercredi à des pensionnaires d’un centre de formation professionnelle et technique de Tivaouane Peul, et d’une école coranique de Keur Massar, par l’association ‘’Les ambassadeurs de la paix’’, a constaté l’APS



Le centre de formation professionnelle et technique Jammo de Tivaouane Peul et le Daara Cheikh Sidya Dramé à Keur Massar sont les bénéficiaires de ce don initié dans le cadre de la quatrième phase d’une opération dénommée ‘’Corona Dou Diar Ci man’’ (le coronavirus ne passera pas par moi).



"Nous avons décidé de cibler un centre de formation composé de 100 filles et un Daara pour dérouler notre opération et nous solidariser avec les structures scolaires et coraniques afin de mieux les conscientiser, en distribuant 6 000 masques et 300 gels", a dit Déthiè Diouf, président des ’’Ambassadeurs de la Paix’’ lors de la remise.



Ce don est composé aussi de matériel de lavage des mains et d’autocollants.



La première phase a concerné la sensibilisation, la deuxième a été axée sur la conscientisation et la préparation à la deuxième vague qui s’annonçait et la troisième a porté sur l’intensification de la conscientisation, a-t-il souligné.



La prochaine activité des ambassadeurs de la paix sera de réunir 1 000 poches de sang à travers un don qui se tiendra à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.





AT/AKS/OID