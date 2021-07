Dakar, 15 juil (APS) – La troisième vague de Covid-19 se confirme de plus en plus avec le recensement ce jeudi de 674 nouveaux cas, selon le dernier bilan épidémiologique du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Ces nouvelles infections ont été détectées sur les 2617 tests réalisés, soit un taux de positivité de 25,75%.

Parmi les nouveaux cas dépistés, 257 sont des cas contacts suivis par les services sanitaires. Les 417 autres sont issus de la transmission communautaire.



La région de Dakar reste l’épicentre de la maladie avec 330 de ces cas dont on ignore la source de la transmission. Ils sont répartis entre les départements de Dakar (169), de Rufisque (66) de Keur Massar (44), de Guédiawaye (26) et de Pikine (25).

Les autres cas communautaires ont été détectés dans des localités comme Touba (15), Dahra (9), Thiès (8), Tivaouane (7).



Le ministère de la Santé précise qu’aucun cas importé n’a été enregistré au cours des dernières 24 heures.

Selon le ministère de la Santé, 158 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 23 cas graves se trouvent dans les services de réanimation.

Durant les dernières 24 heures, 6 décès ont été enregistrés. L’état de santé des autres patients reste stable.

A ce jour, 48 270 cas ont été déclarés positifs au Sénégal. Au total, 42 843 patients ont guéri de la maladie, tandis que 1 209 autres sont décédés. De fait, ils sont encore 4 217 malades sous traitement.

Mercredi, 4881 personnes ont été vaccinées, portant à 595 850 le nombre de celle ayant au moins reçu une dose.

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale exhorte encore les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.