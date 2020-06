Fatick, 14 juin (APS) - La ville de Fatick a enregistré dimanche son deuxième cas positif au covid-19, un homme d’une trentaine d’années placé en isolement au poste de santé de Darou Salam de la commune, a appris l’APS de source médicale.



‘’L’individu s’était samedi au poste de santé de Darou Salam où il a été détecté, prélevé puis mis en isolement le temps de disposer des résultats de ce patient’’, a précisé la même source.



‘’Le résultat de son prélèvement vient de nous parvenir de l’unité mobile de l’Institut pasteur de Dakar, déployé à Touba ce

dimanche et il est positif’’, a-t-elle ajouté.



Le malade en isolement au poste de santé de Darou Salam sera

transféré au cours de la nuit en application de toutes les dispositions en vigueur au centre de traitement des épidémies (CTE) de l’hôpital régional de Fatick, selon les autorités médicales.



On indique également que les contacts du malade ans sont en

cours d’identification afin de limiter toute propagation de la maladie dans la commune de Fatick et dans d’autres localités de la région.



Au titre des mesures sanitaires, renseigne la même source, les contacts répertoriés seront prélevés ce dimanche soir et isolés chez eux’.



’Pour l’instant 22 contacts sont répertoriés dont 15 sont d’une même concession’’, a signalé la source.



‘’Le domicile du malade ainsi que le poste de santé de Darou

Salam seront désinfectés par les agents du service d’hygiène de Fatick’’, a-t-elle ajouté.



Agé de 33 ans il est le deuxième patient testé positif au covid-19 dans la commune de Fatick après le premier cas, un homme de 55 ans habitant Ndiaye-Ndiaye, un quartier de la commune et qui a depuis recouvré la santé.



Cependant, il est le quatrième malade à séjourner au CTE de l’hôpital régional de Fatick où son troisième patient, un enseignant âgé de 41 ans y poursuit son traitement entamé le 4 juin dernier.



Les deux premiers patients du CTE de Fatick ont été déclarés

guéris depuis plusieurs jours et les contrôles sanitaires effectués sur leurs contacts sont revenus tous négatifs.



AB/AKS