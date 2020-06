Dakar, 15 juin (APS) - La Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) annonce la distribution, à partir de ce lundi, de 600.000 masques destinés surtout aux bénéficiaires des bourses familiales, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

Dans un communiqué reçu à l’APS, la DGPSN affirme qu’elle a acquis des kits de protection composés de 600.000 masques, de 6.531 gels hydroalcooliques et de 12.394 gants.

Ces kits sont destinés aux bénéficiaires, superviseurs et relais communautaires du programme de bourses familiales, précise la même source.

La DGPSN promet de les distribuer pour aider à ‘’arrêter la transmission du virus’’. Selon le texte, le matériel de protection de la maladie à coronavirus a été fabriqué avec la collaboration de l’Union nationale des chambres de métiers.

‘’La Covid-19 impose une adaptation des modalités de mise en œuvre des œuvres de programmes sociaux’’, estime la DGPSN, soulignant que l’analyse des interventions du programme des bourses familiales ‘’révèle la nécessité d’intégrer de nouveaux paramètres capables d’atténuer l’impact de la pandémie sur le capital social et le pouvoir économique des ménages’’.

Pour s’assurer de la bonne distribution des kits de protection, la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, Aminata Sow, entame une mission de supervision et de sensibilisation dans les départements de Podor (nord), lundi, et Vélingara (sud), le 18 juin.