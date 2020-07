Dakar, 30 juil (APS) - La Ville de Dakar annonce avoir lancé depuis mardi une campagne de mobilisation et de sensibilisation contre la Covid-19 dans les gares routières, marchés et foirails de la capitale.

Dans un communiqué, elle explique que c’est ‘’une riposte communautaire au sein de ces espaces à forte concentration humaine où les gestes barrières et la distanciation sociale conseillées aux populations sont loin d’être respectées, surtout en cette veille de fête de la Tabaski’’.

Selon le texte, la maire de Dakar, Soham El Wardini, et ses partenaires veulent ‘’agir ensemble pour sauver des vies mais surtout pour ne donner aucune chance au virus’’.

Cette initiative, qui se poursuivra jusqu’à ce jeudi 30 juillet, a démarré par une caravane à la gare routière Petersen, située dans le centre-ville de Dakar.

Les animateurs de la caravane se sont ensuite rendus au marché Sandaga. Et ‘’tout en sillonnant les grandes artères de la capitale’’, ils ont ‘’continué la sensibilisation, la distribution de produits et masques’’.

‘’Pendant plusieurs heures, la sensibilisation et la mobilisation n’ont pas baissé d’intensité. La caravane coordonnée par Valérie Ndione s’est ébranlée ensuite pour les foirails situés à la Gueule-Tapée et à Fass. Seront visités, par la suite, les marchés de l’avenue du Centenaire et de Tilène, pour la clôture de cette première journée.’’

Le 23 juin dernier, ‘’une vaste campagne de sensibilisation’’, menée avec le slogan ‘’Un million de masques à Dakar’’, avait été lancée dans la commune d’arrondissement de Yoff, située dans la capitale, dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, sous la houlette de Soham El Wardini.

Les communes d’arrondissement de Ngor, Almadies, Ouakam, Sicap Mermoz Sacré-Cœur, Patte d’Oie, Parcelles Assainies, Grand-Yoff et Cambérème ont déjà reçu les caravaniers.

‘’Après ces soixante-douze heures de riposte communautaire, de mobilisation et de sensibilisation contre la Covid-19, dans les gares routières, marchés et foirails, les autres communes recevront la visite de la caravane après la fête de la Tabaski’’ prévue vendredi, poursuit le communiqué.