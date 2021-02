Mbour, 25 fév (APS) – Le médecin-chef du district sanitaire de Mbour (ouest), Dr Jean-Jacques Malomar, a procédé jeudi au lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19, a constaté l’APS.

Cette première phase concerne le personnel de santé, a notamment précisé Dr Malomar au cours d’une cérémonie sobre en l’absence du préfet du département, Mor Talla Tine et des autorités locales.



’’Conformément à l’épidémiologie actuelle ainsi que le rythme de progression de la maladie, etc. (...), il a été retenu trois grandes cibles que sont les personnels de santé, les personnes du 3ème âge avec ou sans comorbidités et toute autre personne âgée de plus de 18 ans susceptibles, dans ses activités quotidiennes, de porter le virus’’, a-t-il dit.

Mbour a 2352 doses bien conditionnées dans les frigos du district et postes de santé pour une première cible de 2022 personnes.

ADE/OID