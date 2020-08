Dakar, 23 août (APS) – Cuba va lancer lundi les essais cliniques d’un candidat vaccin contre le coronavirus (COVID-19), le premier en Amérique latine, a annoncé son ambassadrice au Sénégal, Saylin Sanchez Portero.

‘’(...) L’étude dispose de l’autorisation du Centre national de contrôle des médicaments, du matériel et des dispositifs médicaux (CEDMED), qui est l’autorité de régulation’’, a-t-elle notamment indiqué, samedi, lors d’un entretien avec l’APS.

Selon elle, le candidat vaccin cubain, appelé ‘’Soberana01‘’ (Souveraine 01), est conçu à partir de l’expérience cubaine en matière de vaccin, avec des années d’utilisation et d’efficacité ‘’prouvé. Il est basé sur les plateformes de production technologiques déjà disponibles dans le pays’’.

‘’Cuba a une longue histoire des résultats prestigieux concernant la vaccination. Le pays, qui produit près de 80% des vaccins consommés par le programme national de vaccination, dispose d’un vaste domaine d’innovation technologique qui offre des capacités de produire des vaccins’’, a expliqué la diplomate cubaine.

Saylin Sanchez Portero a précisé que les premiers essais du ‘’Soberana01’’ seront menés sur des sujets âgés de 19 à 59 ans et 60 à 80 ans.

Elle a précisé que "l’étude sera randomisée, contrôlée, adaptative et multicentrique". Elle a selon elle "pour but d’évaluer la sécurité, la réactogénicité et l’immunogénicité du candidat selon un schéma à deux doses en 28 jours, pour suivre la réponse pendant deux mois’’. Elle annonce que "les résultats de cet essai seront disponibles le 1er février 2021’’.

Elle a souligné que le candidat vaccin cubain "est le résultat d’un effort collectif entre plusieurs centres de recherche cubains, en particulier l’Institut Finlay des vaccins et le Centre d’immunologie moléculaire’’.

L’ambassadrice cubaine déclare que la formation d’équipes multidisciplinaires est l’autre point fort de l’investigation scientifique à Cuba, qui a confié chaque tâche aux "meilleurs scientifiques’’, pour "s’assurer que les vaccins candidats avancent à un rythme rapide’’.

‘’Avec le développement de ce projet, Cuba se place parmi le groupe de pays qui développent aujourd’hui des vaccins contre le virus, qui sont les pays développés’’, s’est-elle félicitée.

‘’Il y a plus de 200 vaccins candidats en développement dans le monde. Seuls 30, y compris le Cubain, ont obtenu l’autorisation de démarrer des essais cliniques. Le candidat vaccin cubain, Soberana 01, est le premier en Amérique latine’’, a ajouté Saylin Sanchez Portero

Selon elle, le président cubain Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez a insisté sur l’importance, pour son pays, d’avoir un propre vaccin contre la Covid-19, ‘’même si d’autres nations ont le leur, pour une question de souveraineté’’.

‘’Le gouvernement cubain a historiquement attaché une grande importance à la recherche scientifique et à une approche préventive de santé publique qui ont permis d’obtenir des indicateurs très positifs dans ce domaine’’, a-t-elle soutenu.

‘’Les scientifiques cubains assurent qu’il y aura un vaccin, mais ils rappellent à la population que le vaccin le plus important maintenant, est la responsabilité et le strict respect des mesures de protection’’, a-t-elle conclu.