Fatick, 1er fév (APS) - Le district sanitaire de Sokone, dans le département de Foundiougne, a enregistré au total 251 personnes testées positives au Covid-19 pour 9 décès depuis le 2 mars dernier, date d’apparition de la maladie au Sénégal, a-t-on appris lundi son médecin-chef, Ahmadou Bouya Ndao.



"Depuis le début de la maladie, le district sanitaire de Sokone a enregistré à ce jour 251 cas positifs au Covid-19", a-t-il indiqué à l’APS.

’’Parmi ces 251 cas, il y a 43 civils et 208 militaires qui appartiennent à un contingent de l’armée nationale de retour d’une mission en Gambie l’année dernière", a-t-il précisé.

Le district sanitaire Sokone est le plus grand de la région de Fatick. Il polarise six grandes communes et est frontalier avec la Gambie.

Ce district comptabilise à ce jour 9 décès dont 4 en 2020 et 5 depuis janvier, ces derniers étant enregistrés parmi les 43 patients civils pris en charge.

La région médicale de Fatick compte au total sept districts sanitaires que sont : Gossas, Fatick, Foundiougne, Dioffior, Passy, Sokone et Niakhar.