Mbour, 13 août (APS) – Le préfet de Mbour (ouest), Mor Talla Tine, a insisté jeudi, sur le rôle "extrêmement important’’ des acteurs communautaires dans la lutte contre le covid-19 au moment où le nombre de cas confirmés de cette maladie ne cesse de grimper dans ce département.



"Le nombre de cas ne cesse de grimper vu l’allégement des mesures de restriction. Nous avons permis aux acteurs communautaires de s’approprier la lutte. Il est clair que l’Etat seul ne peut pas venir à bout de cette pandémie. C’est pourquoi nous avons estimé que le niveau communautaire a un rôle extrêmement important à jouer", a-t-il notamment déclaré.



Il intervenait au cours d’une réunion du Comité département de développement (CDD) élargi, entre autres, au Comité départemental de lutte contre les épidémies (CDGE), pour faire le bilan de cette maladie et mettre sur pied un plan départemental de riposte contre le COVID-19.



A cette date, ce département de la région de Thiès, comptabilise 371 cas confirmés.



"Nous avons remarqué que la situation est préoccupante même si elle n’est pas désespérée", a réagi chef de l’exécutif départemental.



M. Tine, à ce titre, a salué "la décision responsable" de l’Organisme départemental de coordination des activités de vacances(ODCAV) de Mbour de renoncer, cette année, à l’organisation de leurs activités sportives.



Le président de l’ODCAV de Mbour, Pape Amar Mbodji, s’est aussi engagé à "s’investir autrement" pour "aider" l’Etat dans la lutte contre le covid-19, en engageant chaque Association sportive et culturelle (ASC) à élaborer un plan en comptant d’abord sur les ressources propres.



"Si les autres s’inspirent de cette démarche, nous pourrons venir à bout de cette pandémie à travers un engagement communautaire total et sincère" a encore estimé le préfet.



Selon lui, les délégués de quartiers ont également pris comme engagement de réunir les forces vives de leurs localités respectives en vue de mettre en place des mesures de riposte appropriées à leurs quartiers.



L’ODCAV de Mbour compte 409 ASC réparties en 33 zones.



