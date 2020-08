Thiès, 27 août (APS) - Le programme ‘’Réussir au Sénégal’’, un volet de la coopération allemande, a doté le district sanitaire de Thiès d’un lot d’équipements de protection et d’une plateforme de visioconférence, d’une valeur globale de 25 millions de francs CFA.

Le lot d’équipements de protection a été remis symboliquement, jeudi, par le chef d’équipe de ‘’Réussir au Sénégal’’, Günter Diewald, à l’adjoint au préfet Diadji Guèye, lors d’une cérémonie organisée au district sanitaire de Thiès.



Le don est constitué de 100 boîtes de masques chirurgicaux, 300 écrans faciaux, 60 thermoflashs, 100 équipements de protection individuelle lavables et réutilisables.



Cinquante paires de bottes médicales, 4.000 flacons de gel hydro-alcoolique, 100 casques et bonnets et des lunettes médicales figurent aussi dans le lot, a détaillé le médecin-chef de district, Dr Moustapha Faye.



Le projet a offert dix ordinateurs destinés aux postes de santé qui n’en ont pas, et a installé la plateforme de visioconférence, y compris tout le matériel y afférent, dont les caméras, le logiciel installé, en collaboration avec l’informaticien du district sanitaire, a-t-il dit.



Cet appui de ‘’Réussir au Sénégal’’, en collaboration avec le cabinet GFA consulting, est évalué globalement à 25 millions de francs CFA, selon M. Diewald.



Il a loué ‘’l’ouverture’’ dont ont fait preuve les responsables du district, face à cet outil (la visioconférence) qui a connu un développement depuis le début de la pandémie.



Pour lui, la visioconférence de plus en plus utilisée dans les hautes sphères de décision et les entreprises, n’est pas un ‘’privilège des chefs d’Etat’’, car applicable à la médecine, ‘’dont les agents abattent un grand effort, parfois avec de faibles moyens de protection’’.



‘’Nous sommes mieux outillés pour encore faire face à cette covid qui n’a pas dit son dernier mot’’, a dit Dr Faye, pour qui, cette aide permettra de réduire la contamination parmi le personnel de santé du district.



Cette plateforme permettra aux chefs de poste de santé, de comité de santé, de se réunir à distance, pour leur formation continue, leurs réunions d’information sur la pandémie, et d’autres activités de santé de la soixantaine de postes de santé du district, s’est-il réjoui.



Le personnel pourra gagner du temps en échangeant des informations et de nouveaux protocoles, sans avoir besoin de se rassembler, a aussi relevé Dr Faye, saluant la ‘’clairvoyance’’ du donateur à ce moment de la crise sanitaire. Les acteurs ont été formés à l’utilisation de la plateforme.



L’adjoint au préfet Diadji Guèye a magnifié ce don, notamment sa composante informatique, relevant que c’est le premier en son genre que les autorités réceptionnent depuis le début de la pandémie.



La cible a été ‘’bien choisie’’, Thiès étant un des épicentres, de la pandémie, avec Dakar et Diourbel, a-t-il noté.