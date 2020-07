Saint-Louis, 17 juil (APS) - Anne Marie Niang, responsable de l’éducation et de l’information pour la santé au ministère de la Sante et de l’Action sociale, a invité, vendredi, les journalistes à jouer leur rôle dans la sensibilisation pour une "responsabilité collective et individuelle" des communautés face à la propagation de la Covid-19 au Sénégal.

Elle a soutenu que dans la perception des risques, les médias doivent "éveiller la conscience des populations qui ont une préoccupation légitime, en leur donnant la bonne information, tirée des bonnes sources des services de santé et experts en matière de santé".

Marie Niang s’exprimait à l’ouverture de l’atelier de formation des journalistes de la région de Saint-Louis, axé sur "La communication des risques et l’engagement communautaire (CREC)", en présence de la représentante de l’OMS et Bara Tine, expert en santé.

Durant deux jours (vendredi et samedi), les journalistes et experts en santé aborderont les sujets liés à l’information générale sur la COVID-19, la perception des risques, la stigmatisation, ainsi que les rôles et responsabilités du journaliste.

Les échanges porteront aussi sur le rôle de la communauté dans la réponse, l’engagement communautaire et la gestion des rumeurs.