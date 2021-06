Dakar, 17 juin (APS) - Les nouveaux cas de Covid-19 connaissent une hausse au cours des dernières 24 heures avec 88 tests revenus positifs sur 1347 réalisés, sans compter que deux décès ont été enregistrés au cours de cette période, a-t-on appris jeudi du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Selon le communiqué quotidien consacré à l’évolution de la pandémie au Sénégal, les nouvelles infections concernent 41 cas contacts suivis par les services sanitaires, 47 cas issus de la transmission communautaire, aucun cas importé n’ayant été enregistré au niveau des différentes portes d’entrée du pays.

Quarante-cinq des 47 nouveaux cas dont on ignore l’origine de la contamination ont été dénombrés à Dakar, à Maristes, Liberté 6, Ouakam, Guédiawaye et Médina. Les deux cas communautaires restants ont été détectés à Matam et Thiès.

Dans les structures de santé, 40 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, mais 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation, selon le communiqué.

Il annonce qu’à ce jour, 42.206 cas de Covid ont été enregistrés au Sénégal, dont 40707 guéris, 1158 décédés et 340 sous traitement.

Le ministère de la santé et de l’Action sociale signale par ailleurs que le nombre de personnes ayant reçu une première dose de vaccins au Sénégal s’élève à 482.541 à la date du 16 juin.

Il exhorte les populations au respect des gestes barrières notamment le port correct de masque, le lavage des mains au savon ou l’utilisation de gel hydro-alcoolique et la distanciation physique.