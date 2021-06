Dakar, 8 juin (APS) - La Fondation Mastercard et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) ont annoncé mardi, la mise en place d’un partenariat portant sur 1,3 milliard de dollars pour élargir l’accès aux vaccins contre le COVID-19 sur le continent africain.

L’annonce a été faite par la Directrice générale de la Fondation Mastercard Reeta Roy, lors d’une cérémonie virtuelle avec la participation du président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat.

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République Démocratique du Congo et président de l’Union Africaine et ses homologues du Rwanda, Paul Kagamé, Champion national du financement de la santé de l’UA et de la République d’Afrique du Sud, Cyril Matamela Ramaphosa, président, champion de l’UA COVID-19, ont également pris part à cette rencontre.

Selon Reeta Roy, ce partenariat entre Mastercard et Africa CDC est "courageux", ajoutant qu’il va permettre d’aider à acheter et à distribuer des vaccins à 50 millions de personnes au cours des trois prochaines années.

Il va aider également à jeter les bases pour la fabrication de vaccins sur le continent en se concentrant sur le développement du capital humain, le soutien à la livraison de vaccins à travers l’Afrique et renforcer CDC Africa, a dit la directrice générale de la Fondation Mastercard.

"Il est urgent d’assurer un accès et une livraison équitables de vaccins dans toute l’Afrique. Cette initiative vise à valoriser toutes les vies et à accélérer la reprise économique du continent", a-t-elle encore expliqué.

Le président de la Commission de l’Union africaine a déploré de son côté la situation du continent sur le plan de la vaccination.

"Aujourd’hui une nouvelle page s’est ouverte sur le continent (…), moins de 2% des africains ont reçu une dose de vaccin, ce qui est inquiétant et très loin de l’objectif, donc le partenariat Mastercard arrive à point nommé", s’est félicité Moussa Faki Mahamat.

