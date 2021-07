Dakar, 18 juil (APS) - La Coalition des organisations de la société civile sur le Global Financing Facility (COSC/GFF) a annoncé dimanche sa décision de ‘’mettre en place une Task-Force de riposte rigoureuse’’ contre le Covid-19 dont la troisième vague ‘’avance, dit-elle, avec une progression 3 fois plus rapide que la deuxième et avec une virulence encore plus dangereuse (…)’’.

Cette Task-Force ‘’implique tous les acteurs de la société civile évoluant dans le domaine de la santé’’, souligne-t-elle dans un communiqué faisant suite au webinaire qu’elle a organisé vendredi sur le thème : ‘’Quelles réponses de la société civile face à la 3e vague de la Covid-19’’.

Selon ce communiqué, ‘’la Task-Force ambitionne de mettre en synergie les ressources de la société civile afin que toutes les organisations membres revisitent encore les plans et les budgets pour mettre en place un programme d’urgence et venir en aide au système de santé du pays’’.

Il souligne que ‘’dans ce dispositif, une place importante est réservée aux jeunes et aux femmes dans les stratégies de riposte, surtout au plan communautaire’’.

La coalition se dit ‘’consciente que la solution aux cas communautaires doit émaner d’une riposte communautaire’’. A cet égard, elle ‘’exhorte l’Etat du Sénégal’’ à ‘’valoriser le travail de la société civile en démédicalisant davantage la riposte’’. De la même façon, elle l’encourage à ‘’reconnaître pour le rectifier que le système de santé ne se limite pas uniquement au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale’’.

Elle l’invite de même à ‘’veiller à ce que les messages destinés aux populations ne soient pas divergents ni conflictuels, mais plutôt centrés et coordonnés’’, et à ‘’sortir du relâchement en adoptant des mesures fortes tout en adoptant l’attitude d’un +bon père de famille+’’.

Elle exhorte aussi les pouvoirs publics à ‘’centraliser et analyser la remontée des informations (…)’’ et ‘’revoir ses nouvelles politiques de prise en charge des cas de Covid-19 et penser à une stratégie hardie de vaccination visant à immuniser au moins 60 à 70% de la population’’.

Elle ‘’en appelle à une prise de conscience de toute la communauté pour endiguer cette troisième vague et éviter que la Tabaski soit l’occasion de répandre le virus dans les régions’’.

La société civile souhaite que les sénégalais qui sont à Dakar et qui envisagent d’aller passer la TABASKI dans leur localité puissent se prémunir en masque et en gel hydro alcoolique ‘’Yobaalu Tabaski’’.