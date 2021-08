Dakar, 7 août (APS) - Plus d’un million de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, a révélé samedi le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Dans son bulletin quotidien sur la situation de la pandémie, il indique que ce vendredi, 40.444 personnes ont été vaccinées, ce qui porte à 1.017.569 le nombre total de vaccinés.

Selon le ministère, au cours des dernières 24 heures, sur 4050 tests réalisés, 648 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,00%. Il s’agit de 70 cas contacts et 578 autres issus de la transmission communautaire dont plus de la majorité a été enregistrée à Dakar (371) et 207 cas dans les autres localités.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale signale que 410 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 65 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Dix personnes ont succombé à la maladie au cours des dernières 24 heures.

A ce jour, le Sénégal a dénombré 66 898 cas de COVID-19, dont 50 101 guérisons, 1467décès et 15 329 sous traitement.