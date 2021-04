Dakar, 20 avr (APS) - Quatre nouveaux décès dus au Covid-19 ont été enregistrés lundi au Sénégal, où 15 cas supplémentaires ont été recensés au cours des dernières 24 heures, a indiqué mardi le ministère de la Santé et de l’Action sociale dans un communiqué.

Les nouveaux cas positifs ont été dépistés sur un échantillon de 911 tests réalisés, précise le ministère, faisant état d’un taux de positivité de 1, 65 %.

Parmi les nouvelles infections détectées au cours des dernières 24 heures, sept sont des cas contacts, les huit autres cas restants relevant de la transmission communautaire.

Quatre des contaminations dont on ignore la source de la transmission ont été détectées à Dakar et le reste dans les régions de Kolda (3) et Matam (1).

Dix-sept cas graves sont encore soignés dans les centres de réanimation, alors que soixante-et-un patients ont été déclarés guéris.

Le Sénégal dénombre depuis le début de la pandémie, 39. 836 cas, dont 38. 600 guéris, 1. 095 décédés. Au total, 140 malades sont encore sous traitement.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 380. 665 personnes ont reçu des doses à la date du lundi 19 avril 2021.