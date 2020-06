Dakar, 30 juin (APS) - Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé mardi quatre décès et 95 nouveaux cas de Covid-19 provenant de 1.274 tests effectués au cours des dernières vingt-quatre heures.



Le taux de positivité des derniers tests est de 7,7%, a indiqué le docteur Mamadou Ndiaye, porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, en publiant le dernier bilan de la pandémie de coronavirus.



Les nouvelles contaminations concernent 79 personnes contacts suivies par le corps médical, a-t-il précisé, ajoutant que cinq cas importés ont été recensés à l’aéroport international Blaise-Diagne.



Onze autres cas de Covid-19 ont été causés par la transmission communautaire, la source de contamination des personnes infectées n’étant donc pas identifiée.



Selon Mamadou Ndiaye, 90 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.



Au total, 4.431 personnes ont guéri de la Covid-19 au Sénégal, a-t-il précisé, ajoutant que le nombre de patients dans un état grave et pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux est passé de 27 à 30 en vingt-quatre heures.



Le nombre de décès est maintenant de 112, soit quatre de plus à la suite du bilan publié lundi.





Depuis le 2 mars, 6.795 cas de coronavirus ont été recensés au Sénégal, 2.249 patients sont, à ce jour, sous traitement.