Saint-Louis, 25 juil (APS) - La région de Saint-Louis a enregistré 15 nouveaux cas positifs de COVID-19 en l’espace d’une semaine, a-t-on appris samedi de la région médicale.

Ainsi, la région compte un total de 49 cas positifs déclarés, dont 21 cas communautaires (17 pour Saint-Louis et 04 pour Richard-Toll), 21 cas importés (2 pour Saint Louis et 19 pour Richard-Toll) et 7 cas contacts (6 pour Saint-Louis et un pour Richard-Toll).

Le chef du bureau de l’éducation et de l’information pour la santé, Abdourahmane Traoré, a relevé que le district sanitaire de Richard-Toll poursuit le travail de recherche des cas chez les voyageurs entrants.

Il précise par ailleurs qu’un peu moins de 1500 voyageurs ont bénéficié cette semaine de prélèvement à leur entrée à partir de la frontière, à Rosso.

M Traoré signale que le centre de traitement épidémique (CTE) a enregistré, cette semaine, 09 nouvelles admissions de cas positifs et 04 guéris.



Au total, le CTE a reçu 42 patients, dont 23 déclarés guéris, 16 en cours de traitement, 02 évacués et un cas transféré.