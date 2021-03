Dakar, 11 mars (APS) - Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait état jeudi de six nouveaux décès et 176 cas positifs au Covid-19 sur un total de 1.948 tests réalisés, soit un taux de positivité de 9,3 %.

Les nouveaux cas détectés au cours des dernières vingt-quatre heures comprennent 67 contacts suivis par les services sanitaires et 109 cas communautaires, a précisé le directeur de la prévention, El Hadj Mamadou Ndiaye, lors du point quotidien consacré à l’évolution de la pandémie au Sénégal.