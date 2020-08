Dakar, 14 août (APS) – La proportion des cas issus de la transmission communautaire reste supérieure à celle des cas contacts suivis par les autorités sanitaires, dans le bilan quotidien de la pandémie de Covid-19 de ce vendredi, marqué par 132 nouveaux cas positifs.

"Sur 1.952 tests réalisés, 132 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,76%’’, a déclaré le Directeur de la prévention, Dr Elh Mamadou Ndiaye.



Ces nouvelles infections comprennent 52 cas contacts suivis par les services sanitaires et 80 cas communautaires, a-t-il précisé.



Saint-Louis, Thiès et Tivaouane enregistrent le plus important nombre de cas communautaires avec 6 chacun. Viennent ensuite Dakar-Plateau, Kaolack et Maristes avec 5 cas, suivis de Kolda, Mbour, Rufisque, Bignona et Ziguinchor avec 3 cas pour chacune de ces communes.

Almadies, Guédiawaye, Kédougou Mékhé et Cité Port comptabilisent chacun deux cas, tandis que Derklé, Gibraltar, Hlm, Joal, Khombole, Matam, Keur Massar, Nord-Foire, Parcelles Assainies Pikine, Pout, Sicap Amitié3, Touba et Yoff enregistrent respectivement un cas.

Dans les centres de traitement épidémiologique (CTE), 43 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 55 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Jeudi, les services de santé ont enregistré cinq nouveaux décès.



L’état des autres malades est jugé stable. A ce jour, 11. 872 personnes ont été testées positives au Sénégal, dont 7.615 ont guéri, tandis que 249 autres sont décédées. Les centres de traitement accueillent encore 4007 patients sous traitement.

Le Directeur de la Prévention a appelé à respecter scrupuleusement les mesures de prévention individuelle et collective, dont le port correct et obligatoire du masque, le lavage fréquent des mains, la distanciation physique.