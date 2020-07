Dakar, 2 juil (APS) – Le docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS) du ministère de la Santé, a décrit jeudi une ‘’situation préoccupante’’ concernant l’évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, tout en s’attendant à ‘’une meilleure maîtrise de l’épidémie’’ au regard de l’évolution des indicateurs d’évaluation au cours du mois dernier.



En livrant aux journalistes le dernier bilan mensuel de la pandémie, il a dit que le nombre de cas de Covid-19 a augmenté de 38%, le taux de guérison est de 65%, mais les décès causés par la maladie ont fortement augmenté, passant de 44 au cours du trimestre mars-avril-mai, à 118 en fin juin, soit 74 décès pour le seul mois de juin.

De 136 en mai, le nombre de professionnels de la santé infectés est passé à 236, a-t-il indiqué, soulignant qu’‘’au vu de ces résultats, on peut dire que la situation est préoccupante’’.

‘’Nous arriverons à une meilleure maîtrise de l’épidémie’’, espère toutefois le directeur du COUS, fondant son optimisme sur l’évolution de l’ensemble des indicateurs d’évaluation de la pandémie de Covid-19.

‘’Ce qu’il faut savoir, c’est que le Sénégal ne constitue pas une exception dans le monde, où la barre des 10 millions de cas de coronavirus a été franchie, avec plus de 500 mille décès et plus 188 pays touchés’’, a souligné M. Bousso.

Une partie du personnel médical infecté l’a été dans les établissements de santé, mais d’autres professionnels de la santé ont contracté la maladie en dehors de leur milieu professionnel, a-t-il précisé.

A ce jour, seuls cinq agents de santé contaminés se font soigner dans les centres de traitement du Covid-19, et leur état est ‘’stable’’, selon Abdoulaye Bousso.

En juin, 2.765 cas de coronavirus ont été recensés au Sénégal, soit une hausse de 38% sur le nombre de patients dénombrés durant le mois précédent, a-t-il indiqué.

Selon le directeur du COUS, l’effectif des patients guéris a ‘’très bien évolué’’, passant de 2.414 en mai à 4.599 en juin, avec un taux de guérison de 65%.

En un mois, a-t-il souligné, le nombre de décès causés par la maladie à coronavirus, soit 74, a largement dépassé l’effectif des personnes ayant succombé à la pandémie au cours du premier trimestre.

En juin, les personnes contacts infectées représentaient 78,5% des patients, les contaminations par transmission communautaire 19,5%, contre 10,5% durant le mois précédent. Les cas de Covid-19 importés restent ‘’stables, autour de 2%’’.

La maladie s’est répandue dans toutes les régions du pays, et des cas ont été recensés dans 58 des 79 districts sanitaires, soit 21 restés encore indemnes de coronavirus.

Sept districts sont restés ‘’inactifs’’, c’est-à-dire qu’aucun cas de coronavirus n’y a été recensé depuis la guérison des personnes infectées, et cela depuis vingt-huit jours, soit le double de la durée d’incubation de la maladie, a indiqué M. Bousso.

Il s’agit des districts sanitaires de Diouloulou (sud), Linguère, Sakal (nord), Kédougou (sud-est), Nioro du Rip, Diakhao (centre) et Goudiry (est).

Seize pour cent des malades sont âgés de moins de 20 ans, la tranche 20-59 ans représente 69% des patients, et 15% ont plus de 60 ans.

Les hommes représentent 58,68% des patients, une statistique qui n’a pas varié au courant du mois de juin, durant lequel 88.106 tests ont été effectués par l’Institut Pasteur (86%) et l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (14%).



‘’Les mesures prises par le chef de l’Etat, avec l’implication de tous les acteurs concernés et les populations, pour le respect des gestes barrières a permis [d’atténuer] l’épidémie’’, a souligné le directeur du COUS.

Le dernier bulletin quotidien donné jeudi de la pandémie fait état de 7.054 cas, de 4.599 patients guéris, de 2.333 autres sous traitement à ce jour, et de 121 décès.