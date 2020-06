Dakar, 11 juin (APS) – Plan International Sénégal, une organisation non gouvernementale, a remis jeudi au ministère de la Santé et de l’Action sociale 11.000 kits de serviettes hygiéniques destinées aux femmes handicapées, a constaté l’APS.

Les serviettes, qui sont réutilisables, ont été offertes aux bénéficiaires dans le cadre de la riposte contre la pandémie de coronavirus, selon le donateur.

Le don a été remis aux dirigeants du ministère de la Santé et de l’Action sociale par le directeur de Plan International Sénégal, Bell’ Aube Houinato.

Les serviettes ont été réceptionnées lors d’une cérémonie en présence de responsables de la Fédération des associations sénégalaises de personnes handicapées.

‘’Nous sommes ravis de pouvoir [...] soutenir les efforts du ministère de la Santé et de l’Action sociale, notamment en faveur des personnes vulnérables en général, mais surtout les filles et les femmes vivant avec un handicap, qui risquent d’être beaucoup plus affectées que les autres par la pandémie de Covid-19’’, a dit Bell’ Aube Houinato.

Il assure que l’utilisation de ces serviettes hygiéniques comporte des bienfaits sanitaires, économiques et écologiques.

Seynabou Ndiaye, la vice-présidente du comité des femmes de la Fédération des associations sénégalaises de personnes handicapées, a salué la générosité de Plan International Sénégal.

Le secrétaire général du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Alassane Mbaye, a remercié l’organisation non gouvernementale pour le don.