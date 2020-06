Kaolack, 16 juin (APS – La députée Awa Guèye a offert 300 masques à des femmes de divers secteurs d’activités de Kaolack dans le cadre d’une opération dénommée ‘’des masques pour sauver des vies’’



‘’Nous avons pu collecter 25 800 masques que nous avons répartis dans les 14 communes du département de Kaolack’’, a-t-elle dit lors de la cérémonie de réception.



Elle a signalé que cette initiative visait à collecter à terme un million de masques à redistribuer à travers le pays dans le cadre de l’effort national contre la pandémie de Covid-19.



Il s’agit d’un programme mis en œuvre par le ministère de la Famille, du Genre et de la Protection de l’enfance.



La parlementaire a rappelé qu’un lot de masques avait déjà été mis à la disposition des femmes du marché central de Kaolack, de personnes en situation de handicap, de pensionnaires d’écoles coraniques, des agents de santé et du personnel scolaire par le biais de l’inspection d’académie.



‘’Nous sommes convaincus que la prévention et la protection contre le Covid-19 passe obligatoirement par le port généralisé du masque’’, a fait valoir Awa Guèye.



De son côté, le préfet de Kaolack, Ahmed Tidiane Thiaw, a salué un geste qui touche tous les secteurs d’activité, invitant dans la foulée les hommes et autres bonnes volontés à imiter cet ‘’acte de générosité et de solidarité’’.



AMD/AKS