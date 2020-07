Dakar, 11 juillet (APS) - Des acteurs sénégalais de la lutte contre le tabac ont procédé samedi au lancement du processus d’élaboration d’un plan stratégique pour la période 2020-2024, en vue d’endiguer considérablement ce fléau aux conséquences sanitaires jugées désastreuses.



Le plan stratégique quinquennal en question va s’inspirer d’une note d’orientation méthodologique vulgarisée à l’occasion de cette cérémonie officielle de lancement. Il vise à contribuer à la lutte contre le tabagisme et ses conséquences.

"L’élaboration de ce plan stratégique par un consultant qui viendra en appui aux efforts étatiques a bénéficié de l’appui technique et financier de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afriques (ACBF)", a expliqué Amadou Moustapha Gaye, un des acteurs de la lutte contre le tabac au Sénégal.

"Il s’agira de définir des orientations stratégiques relatives au renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles de la LISTAB, à des activités de sensibilisation, de mobilisation sociale, de communication et de plaidoyer favorables à un changement de comportement", a-t-il dit.

Amadou Moustapha Gaye a également évoqué "des opérations de recherche pour évaluer l’impact des avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes et les sensibilisations faites pour ne pas fumer au niveau des lieux publics’’.

Il est selon lui également prévu "des stratégies de surveillance des manipulations de l’industrie du tabac ainsi qu’un renforcement et la diversification du partenariat", dans le cadre de cette stratégie en gestation.

M. Gaye a rappelé la dimension personnelle de la lutte contre le tabac, un "combat de chacun, de tous et à tout instant que le gouvernement, le Parlement, les partenaires techniques et financiers, les membres de la société civile doivent s’approprier davantage pour prendre conscience des dégâts du tabac et se mobiliser".

Amadou Moustapha Gaye considère que "malgré la légère baisse de la prévalence du tabagisme, notée ces dernières années, du fait de la synergie des acteurs (…), des efforts sont encore nécessaires notamment face à la pandémie de la Covid-19, avec ses conséquences de toute nature et à tous les niveaux : sanitaire, social, environnemental, économique et financier".