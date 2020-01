Dakar, 22 jan (APS) – Des enfants récemment opérés du cœur en Israël, de retour au bercail, ont rencontré mercredi après-midi, à Dakar, l’Ambassadeur de ce pays au Sénégal, Roï Rosenblit.

‘’Nous sommes aujourd’hui réunis pour souhaiter la bienvenue aux enfants qui nous reviennent d’Israel avec un cœur neuf. Ils sautillent de joie et croquent la vie à belle dent’’, s’est félicité M. Rosenblit lors de la cérémonie d’accueil de ces neuf enfants sénégalais organisée dans sa résidence.

Selon lui, ces enfants ont pu être évacués et pris totalement en charge dans son pays grâce à l’appui de l’ONG Save a child’s heart (SACH) qui signifie en Français ‘’Sauver le cœur d’un enfant’’ et du gouvernement de son pays.

‘’Le sourire, le bien-être, la lumière dans le cœur et la vie des enfants nous motive dans notre mission de tous les jours. Redonner de la vie et de l’espoir à ces petits et à leurs familles nous requinque davantage dans notre travail de rapprochement des peuples’’, a déclaré l’Ambassadeur.

Les enfants, évacués en Israël entre 2017 et 2019, rentrés guerris, ont salué à cette occasion, les efforts fournis par l’ONG SACH qui a déboursé, avec l’appui du gouvernement israélien, 8 millions CFA pour chaque patient.

‘’J’avais des problèmes au niveau du cœur. Et j’ai eu la chance de faire partie des bénéficiaires de cette aide. L’intervention chirurgicale s’est déroulée dans de très bonnes conditions’’, a témoigné Issa Diagne, 13 ans, habitant à la Médina (Dakar).

Il a assuré qu’il se porte ‘’très bien’’ depuis l’opération avant de magnifier ‘’la bonne prise en charge’’ des enfants malades par les structures sanitaires israéliennes.

‘’Les autorités israéliennes ont dépensé la somme 16 millions CFA pour moi et ma fille, malade du cœur pour notre voyage, la prise en charge, l’intervention chirurgicale’’ a indiqué Ramatoulaye Diagne, mère de Ndeye Coumba Cissé, 6 ans, l’une des patients bénéficiaires de cette aide, domiciliée à Usine Bene Tally, un quartier Dakarois.

Selon elle, Israël a de ‘’très bon médecins’’ qui ont mis, lors leur séjour, l’accent sur la qualité de l’accueil, le traitement et l’accompagnement. ‘’Je suis très fière d’eux’’, a-t-elle ajouté.

L’ONG SACH, depuis sa création en 1996, a reçu et soigné en Israël plus de 5.000 enfants provenant de 62 pays à travers le monde.

SG/MD