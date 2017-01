Dakar, 6 jan (APS) – Des techniciens du laboratoire national vétérinaire (LANAVET) de Garoua, au Cameroun ont bénéficié durant le mois de décembre dernier d’une formation en techniques de production et de contrôle de qualité du vaccin contre la peste de petits ruminants (PPR), conduite par leurs homologues de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), a appris l’APS.







La formation, destinée à deux techniciens camerounais, s’est déroulée du 5 au 30 décembre au laboratoire de production de vaccins de Dakar-Hann de ISRA Production vaccins (IPV), indique un communiqué.







Ils ont ainsi amélioré leurs compétences sur les techniques de production et de contrôle de qualité du vaccin contre la peste des petits ruminants, une maladie enzootique dans la plupart des régions d’Afrique et décrite comme la maladie virale des petits ruminants la plus destructrice et la première contrainte sanitaire à la production de ces espèces, renseigne la source.



Elle ajoute que la "propagation continue de cette maladie constitue une menace aux moyens de subsistance des petits exploitants et éleveurs des zones rurales sur le continent africain. Ce qui conforte son statut de IPV de référence dans la production de vaccins à l’échelle continentale".



A la cérémonie de remise des attestations, les stagiaires camerounais, Abdou Khadri Saydou et Fatimé Mouhamad, ont soutenu avoir beaucoup appris de cette formation supervisée par le chef du laboratoire de production de vaccins, Ndèye Fatou Tall Ndiaye.



"C’est une chance pour nous de séjourner à l’UPV. Et je peux affirmer que ces nouvelles connaissances acquises à l’ISRA nous permettront de venir à bout de nos difficultés pour obtenir un vaccin à bonne dose contre la peste des petits ruminants", ont témoigné les deux stagiaires qui ont salué la chaleur de l’accueil et la disponibilité des agents de l’ISRA.



Pour sa part, le directeur de l’UPV, Dr Yaya Thiongane, s’est félicité du travail accompli par son équipe pour les hôtes et l’exemple de coopération sud-sud, entre le Cameroun et le Sénégal.



"L’ISRA s’est senti très honoré de cette sollicitation des Camerounais qui est une reconnaissance du label ISRA dans la production de vaccins. Et c’est l’occasion d’appeler au renforcement de la coopération sud-sud", a soutenu Dr Thiongane qui a annoncé pour le mois courant un voyage d’étude au Sénégal du directeur technique de LANAVET.