Dakar, 27 jan (APS) – L’ambassadeur du Japon au Sénégal, Takashi Kitahara, va remettre, mercredi à 10h, un chèque de 47 millions frs CFA à l’ONG Marie Stopes International Sénégal pour l’achat de deux véhicules dotés d’équipements médicaux pour la promotion de la santé reproductive, selon un communiqué transmis à l’APS.











Cet appui, qui entre dans le cadre de l’assistance aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine, sera signé dans les locaux de l’ambassade japonaise.



L’achat de ces véhicules permettra à cette organisation d’être en mesure de faire des déplacements, notamment en zone rurale, pour offrir des services liés à la santé reproductive telle que le planning familial, à environ 13 000 femmes chaque année, précise la même source.



Elle ajoute que le gouvernement du Japon qui a toujours apporté son soutien au Sénégal, notamment dans le secteur de la santé et plus particulièrement la santé maternelle et infantile, a décidé de contribuer à ce projet, qui "pourra améliorer le taux de contraception et de mortalité infantile et augmenter les opportunités d’éducation pour les femmes".