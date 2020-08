Dakar, 27 août (APS) - Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, a salué jeudi, les performances réalisées par le Sénégal en matière de lutte contre la poliomyélite et le paludisme et le travail du SAMU national sur les urgences.

"A l’instar de beaucoup de pays de la sous-région, le Sénégal a fait des performances en matière de lutte contre la poliomyélite avec la réussite de la phase d’élimination actée par l’Organisation mondiale de la Santé", a-t-il dit lors de l’ouverture de la Revue annuelle conjointe du Plan national de développement sanitaire et social (PNDSS).

Autre "élément fondamental" noté par le ministre, ce sont les performances de la lutte contre le paludisme, avec des résultats probants réalisés en 2019, a-t-il souligné.

"Un travail remarquable a été fait sur les urgences puisque la question était au centre des préoccupations pendant toute l’année 2019 avec même la tenue d’un forum national sur la stratégie des urgences", a fait savoir le ministre.

Selon Diouf Sarr, le SAMU national est train de poursuivre son maillage à travers le territoire avec déjà une présence à Kaolack, à Saint-Louis et une phase de déploiement dans les régions du Sud.

"De manière assumée, la stratégie d’urgence va se poursuivre. A un niveau intermédiaire dans les centres de santé, le ministère va faire en sorte que la problématique d’urgence ne soit pas seulement adressée au niveau de l’hôpital mais qu’il y ait un dispositif d’urgence intermédiaire au niveau des centres de santé", a-t-il assuré.

Pour lui, ce dispositif va être fonctionnel avant la fin de l’année 2020 avec "le programme ambitieux que le chef de l’Etat souhaite lancer dans le secteur par un plan d’investissement massif".

La revue annuelle permet de faire le suivi du niveau d’atteinte des indicateurs prioritaires par programme et par région et d’apprécier globalement les performances atteintes durant l’année 2019 en vue d’identifier des solutions et recommandations aux problèmes identifiés du secteur.