Diourbel, 16 juin (APS) - Au total, 34224 enfants âgés entre 3 ans et 5 ans ont été vaccinés contre la poliomyélite lors de la campagne de rattrapage organisée en mai, a indiqué Fatoumata Marie Konaté, adjointe au médecin-chef de la région de Diourbel.

’’Pour une cible totale de 38 702 enfants, 34 224 ont été vaccinés lors de la campagne de rattrapage au vaccin polio inactivé (VPI)’’, a-t-elle déclaré mercredi au cours d’une réunion du comité régional de gestion des épidémies.

Au mois de mars, des cas de poliomyélite avaient été détectés dans la région de Diourbel.

Selon Mme Konaté, ’’cette campagne était destinée aux enfants éligibles au niveau des quatre districts sanitaires de la région de Diourbel à savoir 7487 enfants de 3 mois et demi et 11 mois et 31215 enfants de 12 à 59 mois ont été recensés’’.

Pour un bon déroulement de cette campagne vaccinale, la région médicale de Diourbel a mobilisé 76 118 700 FCFA auprès du ministère de la santé, des partenaires techniques et financiers, des collectivités territoriales, des comités de développement sanitaire.