Diourbel, 12 Jan(APS) – Au moins, 375 talibés et autres apprenant d’écoles coraniques de la commune de Diourbel (centre) ont bénéficié de consultations médicales gratuites grâce au concours de l’Initiative pour le développement, l’émergence économique sociale et sanitaire (IDEESS), a appris l’APS.



Ces apprenants ont notamment bénéficié de ces soins à l’occasion de la quatrième édition des Journées de consultations médicales au profit des talibés et des populations de Diourbel.



L’édition 2020 de cette manifestation a été rehaussée par la présence du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.



Ainsi, 375 talibés issus de différents daara de la commune de même que d’autres adultes ont été consultés au cours des séances organisées pour l’occasion, a-t-on appris des organisateurs.



L’opération a également été rythmée par un don à la Banque de sang de l’hôpital de Diourbel, à la satisfaction du ministre de la Santé et de l’Action sociale, lequel a invité les populations à massivement adhérer aux mutuelles de santé afin de bénéficier à moindre coût des offres de soins des structures sanitaires.



Réagissant à une interpellation relative à un supposé déficit de certaines spécialités à l’hôpital Heinrich Lubké de Diourbel, Abdoulaye Diouf Sarr a laissé entendre que son département ministériel s’attelait déjà à y remédier à travers un vaste programme de spécialisation de médecins.



Il a indiqué que des affectations avaient déjà été effectuées pour certaines spécialités, saluant au passage la décision du chef de l’Etat de revoir à la hausse la bourse allouée aux étudiants désirant se spécialiser.



Auparavant, la délégation ministérielle, accompagnée de la présidente de l’IDEESS, le docteur Ndèye Magatte Ndiaye, s’était rendue sur le chantier d’un poste de santé récemment lancé par Serigne Fallou Mbacké ibn Serigne Bassirou Mbacké, un guide religieux mouride.





