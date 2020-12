Diourbel, 17 déc (APS) - La région médicale de Diourbel a enregistré une recrudescence de la covid-19 avec une soixantaine de cas dénombrés depuis la reprise de la pandémie, dont 52 issus de la transmission communautaire, a déclaré jeudi le médecin-chef de région, Mamadou Dieng.

Depuis la reprise de cette épidémie à Covid-19, nous avons noté la survenue d’une soixantaine de cas dont 52 cas communautaires qui sont en train d’être enregistrés au niveau des différents districts’’, a-t-il dit à la presse.

Cette recrudescence des cas de covid-19 est pratiquement relevée dans toute l’étendue du territoire national et Diourbel n’est pas en reste.

‘’Nous notons, renseigne-t-il, une régénérescence de l’épidémie au niveau pratiquement de toutes les communes de la région de Diourbel et particulièrement dans les départements de Mbacké et Diourbel où on note plus de cas’’.

Pour faire face à cette nouvelle vague, les autorités sanitaires ont mis en place des stratégies pour renforcer les dispositifs, en vue de rompre la chaine de contamination dans la région.

‘’Actuellement des mesures sont en train d’être prises pour endiguer cette flambée épidémique de la covid-19 avec le renforcement des mesures barrières, avec la communication pour le respect de ces dernières’’, a indiqué M. Dieng.

La région médicale a particulièrement ciblé les lieux de grands rassemblements pour faire des actions de prévention.

‘’Aujourd’hui nous avons intensifié l’activité de prévention particulièrement au niveau des marchés, des gares routières où il y a plus de risques de transmission de cette maladie’’, a-t-il fait savoir.