Dakar, 20 mai (APS) – Le programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) entame à partir de mercredi la phase de distribution de ses moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA) dans plusieurs régions du pays, a appris l’APS.



Cette activité de six jours prévue dans le cadre de la campagne synchronisée de distribution de la MILDA au Sénégal et en Gambie va se tenir dans les régions de Kédougou, Kolda, Sédhiou, Tambacounda, Ziguinchor, Kaffrine, Kaolack, Fatick et Diourbel, indique le PNLP dans un communiqué.



’’Le recensement des ménages effectué en avril dernier a permis de faire l’estimation des besoins en MILDA avec une remise d’un coupon de gratuité à chaque ménage’’, rappelle le texte parvenu à l’APS.



Au total, 10 millions de MILDA seront distribuées à autant de ménages, au Sénégal et en Gambie dans le cadre d’une campagne synchronisée officiellement lancée dans la localité frontalière de Keur Ayib, à Nioro, dans la région de Kaolack.





L’objectif de la campagne est d’assurer la couverture de 100 % des couchages habituels en MILDA des zones ciblées et d’améliorer l’accès d’au moins 80 % de la population générale des zones ciblées à dormir sous MILDA en 2020, selon les initiateurs de cette campagne financée à hauteur de 17 milliards de francs Cfa.



