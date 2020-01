Djilor Saloum, 21 jan (APS) – La commune de Djilor Saloum, dans le département de Foundiougne (centre), dépourvue d’ambulance depuis près de six ans, en a réceptionné, lundi, une nouvelle, acquise sur fonds propres, a constaté l’APS.



‘’Avec l’acquisition de cette ambulance, nous venons de satisfaire une demande sociale qui date de 2014’’, a ainsi souligné son maire, Lassana Sano lors de la cérémonie de réception.



‘’Djilor Saloum n’avait plus d’ambulance depuis 2014 et les évacuations sanitaires se faisaient souvent par charrettes vers le centre de santé de Passy’’, a-t-il rappelé lors de cette manifestation présidée par le sous-préfet de l’arrondissement éponyme, Yoro Dia Fall.



‘’Pour satisfaire cette vieille demande sociale, nous avons puisé dans le budget municipal à un montant de 12 millions de francs CFA pour acquérir cette ambulance et lutter davantage contre la mortalité infantile et maternelle’’, a fait valoir le maire.



L’édile de Djilor Saloum a par ailleurs indiqué que l’équipe du conseil municipal a depuis 2014 fait d’importants efforts pour améliorer la carte sanitaire communale.



‘’La commune de Djilor Saloum a investi depuis 2014, dans la construction de structures sanitaires, de dotations et subventions, une enveloppe de 52 millions de francs CFA’’, a-t-il indiqué.



La commune de Djilor Saloum compte 21 000 habitants répartis dans 43 villages.



AB/AKS