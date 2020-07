Thiès, 31 juil (APS) - Ousseynou Fall, contrôleur financier à la présidence de la République, a annoncé à l’APS avoir offert jeudi des médicaments aux trois postes de santé de la commune de Mérina Dakhar, située dans la région de Thiès (ouest).



‘’Le don est composé de médicaments et des produits les plus utilisés par les postes de santé de Mérina Dakhar, Kelle et Ndieurigne’’, a dit M. Fall, précisant avoir demandé aux bénéficiaires d’abord de lui dire ce dont ils avaient besoin.

Les médicaments, d’une valeur de ‘’plus de 1 million de francs CFA’’, ont été acquis auprès de la Pharmacie nationale d’approvisionnement, selon le donateur.

Ils ont été réceptionnés par les bénéficiaires, lors d’une cérémonie, à la mairie de Mérina Dakhar, en présence de représentants du personnel des postes de santé.