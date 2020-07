Fatick, 13 juil (APS) - La Fondation Servir le Sénégal a offert lundi du matériel médical et des denrées alimentaires à des personnes âgées et à d’autres vivant avec un handicap dans 16 communes du département de Fatick (centre), afin de les aider à mieux faire face à la maladie à coronavirus.

Ce don s’inscrit dans le cadre du Programme d’appui aux personnes âgées et aux personnes vulnérables de la Fondation, dénommé Rama.

’’Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Rama, initié par la Fondation Servir le Sénégal ayant à sa tête la première Dame, Marième Faye Sall’’, a expliqué Maïssa Mahécor Diouf, venu représenter la Fondation à la cérémonie de remise du don.

’’Les personnes âgées sont beaucoup plus vulnérables à la maladie à coronavirus, raison pour laquelle la présidente de la Fondation servir le Sénégal, la première Dame, Marième Faye Sall, nous a instruit de dérouler d’urgence le programme Rama à Fatick’’, a justifié M. Diouf

Il a précisé que le don est composé de plus de 1.500 articles, dont des fauteuils roulants et des tensiomètres, mais aussi de céréales et de divers autres produits de protection.

Selon lui, ’’le but de ce geste de la Fondation est d’aider les couches vulnérables, notamment les personnes âgées à mieux faire face à la maladie de Covid-19, à diminuer les déplacements inutiles pour prévenir la maladie’’.

Sur les 17 communes du département, Fatick est la seule à n’avoir reçu ni équipements ni appui alimentaire.

’’Nous comptons très prochainement remettre à la commune de Fatick ses lots d’équipements et de denrées pour appuyer les couches vulnérables’’, a promis M. Diouf, nouveau directeur général de la Société d’aménagement foncier et de rénovation urbaine (SAFRU SA).

Le maire de la commune de Fatick, Matar Bâ, a salué cet élan de solidarité et d’accompagnement de la Fondation Servir le Sénégal à l’endroit des personnes âgées et de celles vivant avec un handicap du département de Fatick.