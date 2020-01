Diarrère, 13 jan (APS) - Au total 1500 personnes résidant à Diarrère ont été enrôlées dans la mutuelle de santé de cette commune de département de Fatick (centre), a appris le correspondant de l’APS.



Il s’agit d’élèves, de chefs de villages, d’Imams, de pasteurs catéchistes et présidentes de groupements de femmes désormais appelés à bénéficier des offres de soins des structures sanitaires.



Cet enrôlement au profit de ces couches sociales des populations de Diarrère a été possible grâce au secrétaire d’Etat, chargé des sénégalais de l’Extérieur, Moise Diègane Sarr, un fils du terroir.



Ce geste répond à ‘’un souci d’équité et de solidarité intergénérationnelle’’, a expliqué, M. Sarr lors de la cérémonie de remise de carnets et cartes aux bénéficiaires.



‘’Nous avons enrôlé 1500 personnes réparties entre 1354 élèves, 73 chefs de villages, imams, pasteurs catéchiste et 73 présidentes de groupements de femmes’’, a-t-il précisé en présence du directeur de l’Agence de couverture maladie universelle, Bocar Mamadou Daffe.



‘’Nous ferons en sorte que Diarrère puisse se hisser en tête de peloton mais au-delà de Diarrère que le département de Fatick ou encore la région puisse accéder intégralement aux soins sociaux de base’’, a promis le secrétaire d’Etat.



Le directeur de l’Agence de couverture maladie universelle, (ACMU) Bocar Mamadou Daffe, a salué cette ‘’initiative noble’’ prise au profit des populations de Diarrère par un ‘’digne fils de ce terroir ‘’.



‘’Ce geste relève d’un patriotisme louable, traduit l’intérêt tout particulier que le secrétaire d’Etat, chargé des sénégalais de l’Extérieur, accorde à la traduction concrète de l’engagement du président de la République (Macky Sall) à faire de l’équité sociale et territoriale une réalité dans notre cher pays’’, a fait valoir Daffe.



Le directeur de l’ACMU a ainsi appelé, les autorités de ce pays, à suivre cette dynamique conformément à la volonté du président de la République, de mettre notre pays sur les rampes de l’émergence, avec un accès universel à tous les services sociaux de base.



AB/AKS