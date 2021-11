Kédougou, 12 nov (APS) - L’hôpital régional Amath-Dansokho de Kédougou (sud-est), inauguré fin mai 2021, "fonctionne timidement", ses services s’installant au fur et à mesure de l’arrivée de son personnel administratif et médical, a appris l’APS d’un de ses responsables.

"On fonctionne timidement, parce que c’est un nouvel hôpital différent des autres en termes de plateau médical, très relevé avec des équipements qui nécessitent une familiarisation avec le personnel pas encore suffisant", a indiqué le chef de service gestion, Pape Khaly Faye.

Il en a fait la confidence lors de la visite d’une équipe du ministère de la Santé et de l’Action sociale, venue s’enquérir de l’effectivité des services.

"Tout est nouveau et il faut y aller progressivement et sûrement en huilant tout ce qui gravite autour des services avant de les ouvrir", a-t-il expliqué à la délégation en l’absence du directeur de l’hôpital.

Des précautions prises pour "une utilisation optimale et sans risque de détérioration des équipements ou d’interprétation erronée des données".



Eviter les tâtonnements



Ainsi, "il y a seulement quelques services qui fonctionnent progressivement, parce qu’il y a une partie du système qui n’est pas huilée et on évite les tâtonnements", a-t-il encore expliqué.

Les activités ont ainsi commencé pour les consultations externes, le système de facturation doté d’un logiciel, le recouvrement et la vente de médicaments au niveau de la pharmacie de l’hôpital.

Cependant, la visite du hall et des différents services en milieu de matinée montre qu’il n’y a pas encore une fréquentation dense de l’hôpital.



Pour le gestionnaire, le système prend petit à petit ses marques en attendant la formation des agents pour les activités annexes qui gravitent autour de la chirurgicale.

Le service d’accueil des urgences (SAU) fonctionne avec pour le moment un seul médecin urgentiste.



La partie administrative se met en place progressivement avec outre le directeur, le chef du service qualité sécurité, le chef du service audit et gestion, l’agent comptable particulier, entre autres.

Pour le moment, l’hôpital dispose de deux médecins généralistes, d’un gynécologue, d’un médecin généraliste, d’un urologue qui termine une formation avant de prendre service, d’un chirurgien dentaire, d’un pharmacien-biologiste qui a pris service, mais qui est reparti depuis le mois de juin, selon M. Faye.

A l’arrivée de la délégation au service buccodentaire, le chirurgien dentaire odontostomatologie était en train de consulter, à l’aide d’équipements de dernière génération, dont une radio-panoramique dentaire.



Deux accouchements réalisés à la maternité



Le laboratoire a également commencé à réaliser les analyses prescrites pour l’aide au diagnostic. Néanmoins, la maternité, avec un gynécologue et deux sages-femmes, n’a accueilli que deux accouchements. Le premier nouveau-né a été baptisé du nom du directeur de l’hôpital.

Avant, dans la région médicale, seul le centre de santé de Kédougou disposait d’un service d’imagerie avec souvent des dysfonctionnements de l’appareil. Aujourd’hui, les patients sont référés au nouvel hôpital pour tous les examens de radiologie.

De plus, la campagne octobre rose a été mise à profit pour la mise en marche de la mammographie. En ce moment, l’hôpital est en train de finaliser l’installation du scanner de même que celle de l’échographie, a expliqué le chef du service technique, Gora Diop.

L’administration de l’hôpital a cependant un challenge. Il consiste à trouver au moins un médecin orthopédiste, un anesthésiste, un ORL, un dermatologue, un pharmacien, un cardiologue et un pédiatre.



Il lui manque également un chirurgien généraliste, un ophtalmologue, un technicien supérieur en kinésithérapeute, un spécialiste en médecine interne, un médecin radiologue pour le service d’imagerie. Il s’agit au moins d’aider à commencer à faire fonctionner ces services.

"C’est un défi fort à relever dans un contexte où le principal plaidoyer des autorités administratives est le maintien du personnel déjà sur place", a-t-il confié.

Ainsi, le bloc opératoire n’a pas encore démarré ses activités, les spécialistes affectés étant en cours de formation.

"Pour qu’un bloc puisse fonctionner normalement, il faut un système qui gravite tout autour. Même en présence d’un chirurgien et tout l’équipement au complet, l’anesthésiste-réanimateur est une urgence quand on a 4 blocs opératoires et un cinquième en gynécologie", estime docteur Pape Massaer Diallo, néphrologue et chef du service qualité sécurité.



Etoffer le personnel administratif

Toutefois, le service de stérilisation, la buanderie et la banque de sang sont fonctionnels. En revanche, pour l’administration, "il faut étoffer les ressources humaines puisque l’hôpital dispose de blocs opératoires au premier niveau du bâtiment et d’un autre bloc au niveau de la maternité, au rez-de-chaussée".

L’hôpital, très vaste, comporte une dizaine de bâtiments qui abritent différents services reliés par de grands halls et des couloirs laissant passer la lumière du jour. Les salles d’attente sont éparpillées à différents niveaux du bâtiment.

Le hall d’entrée est par conséquent presque vide, hormis les préposés à l’accueil et à l’orientation. Les usagers étant directement envoyés aux services concernés par leurs motifs de visite ou de consultation.

La centrale d’oxygène qui alimente les blocs opératoires et les salles d’hospitalisation, la station d’épuration des eaux usées sont également opérationnels.

L’hôpital de Kédougou, situé dans la commune de Dimboli, à quatre kilomètres à la sortie de la commune de Kédougou sur la route de Fongolémi, est construit sur le même modèle que celui de Kaffrine.

Son plateau technique est relevé, avec des équipements de dernière génération, des salles aux dernières normes en termes de commodités avec des vestiaires, des toilettes séparées, des espaces de détente, des aires de repos, des réfectoires.

Il dispose d’un service de traitement des déchets biomédicaux appelé "banaliseur", et est doté d’un système permettant de transformer ceux issus des activités de soins en déchets ménagers.