Dakar, 21 sept (APS ) - Quelque 164 structures de santé de la région de Dakar vont bénéficier chacune d’un bon en médicaments d’une valeur d’un million de franc CFA dans le cadre du plan national d’organisation des secours (ORSEC ), a déclaré lundi, le gouverneur Al Hassan Sall.



’’Nous avons dénombré 164 structures de santé dont chacune d’elles va bénéficier un bon en médicaments d’une valeur d’un million FCFA dans le cadre du plan ORSEC’’, a-t-il déclaré.



M. Sall procédait au lancement d’une opération baptisée ‘’Feindy’’, qui s’inscrit dans le cadre du plan ORSEC lancé début septembre pour venir en aide aux victimes des inondations.



’’Il s’agit de 164 postes de santé et centres de santé dont le montant alloué a chacune de ces différentes structures sera mis à la disposition de son responsable ’’, a-t-il précisé.



‘Donc, ce qui fera une enveloppe globale de 164 millions que l’Etat mettra à la disposition des structures de santé’’, a-t-il ajouté, soulignant qu’’il y a beaucoup de dégâts dans plusieurs d’entre elles".



Dans cette perspective, il a fait savoir que ‘‘l’Etat va mettre à la disposition du service d’hygiène des produits de saupoudrage pour qu’on puisse procéder à une opération de saupoudrage de la région de Dakar’’.



"Nous allons aussi toujours dans le volet santé et hygiène de l’opération ‘’Feindy’’ mettre à la disposition des populations des désinfectants pour les accompagner’’, a-t-il dit.



Il ajoute que "les opérations de transferts d’argent, c’est-à-dire les cash transferts vont se poursuivre pour soulager un peu les populations’’, soulignant ‘’qu’elles ont démarré à Keur Massar et ça se poursuivre dans les différents quartiers’’



Quant au relogement temporaire des sinistrés, il a insisté sur le fait que ‘’l’Etat va assurer la prise en charge totale de tous ceux qui sont concernés, à savoir les trois repas du jour, l’installation des tentes, des toilettes mobiles (…)’’.



‘’Le relogement temporaire des sinistrés a démarré à Keur Massar et Jaaxaay ‘’, a-t-il dit.