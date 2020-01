Dakar, 15 jan (APS) – Le bureau de Prospective Economique, Futuribles International et Enda Tiers Monde organisent une journée de réflexion sur le thème : "La jeunesse sénégalaise face aux grands défis de l’avenir", jeudi, à partir de 9h 30 à la Maison de la Culture Douta Seck, reçu dans un communiqué à l’APS.

Cette journée sera marquée par la présentation d’une enquête prospective menée auprès de jeunesses ouest-africaines et l’organisation d’ateliers de prospective.

Les organisateurs soulignent que "les jeunesses ouest-africaines sont porteuses de nombreuses aspirations et sont les parties prenantes des évolutions politiques, économiques et sociales de leur pays, mais l’attention qu’on leur porte et leur visibilité dans le débat public sont encore assez faibles".

"C’est pour cette raison que cette rencontre a été initiée par les organisateurs pour échanger avec des organisations de jeunesse, et des jeunes de la banlieue sur la base d’une enquête qui a été réalisée en décembre 2019".