Kaffrine, 27 avr (APS) – La région de Kaffrine a enregistré 3.878 cas de paludisme dont 3.739 cas simples, 139 cas graves et 7 décès, a révélé, vendredi, à l’APS, le point focal du paludisme de la région médicale, Ousseynou Fall.

En 2016, a dit M. Fall dans un entretien avec l’APS, l’incidence était de 11,6 pour mille et 5,6 pour mille en 2017.

"Nous avons réduit cette incidence à moitié. Le paludisme est en train de régresser d’une façon drastique au niveau de la région de Kaffrine", a salué Ousseynou Fall.

Par rapport à la morbidité proportionnelle du paludisme, c’est-à-dire les cas de paludisme par rapport aux autres maladies, a-t-il indiqué, pour les 0 à 5 ans, la région médicale de Kaffrine a enregistré 495 cas de paludisme.

"Sur un nombre de cas toute cause confondue, c’est-à-dire toutes les maladies, chez les enfants âgés de 0 à 5 ans, nous avons eu 239.176 cas. Et, sur les 239.176 cas toute cause confondue, nous avons eu 495 cas de paludisme. Ce qui nous donne un pourcentage de 0,21%", a-t-il détaillé.

Pour les enfants âgés de 5 ans et plus, a soutenu M. Fall, la région médicale de Kaffrine a enregistré pour toute cause confondue, 304.432 cas. Et, sur ces 304.432 cas, "nous avons 3.203 cas de paludisme, soit un taux de 1,05%", a-t-il ajouté.

Selon M. Fall, chez les femmes enceintes, la région a enregistré pour toute cause confondue18.914 cas. "Et, sur les 18.914 cas, nous avons noté 41 cas de paludisme, soit un pourcentage de 0, 21%’, a-t-il indiqué.

Ousseynou Fall a par ailleurs rappelé que sur les 3.878 cas de paludisme enregistrés dans la région de Kaffrine, en 2017, les 235 cas ont été détectés par les dispensateurs de soins à domicile (DESDOM) et les 272 par les agents de santé communautaire.

Cela, a-t-il salué, "montre que le niveau communautaire est en train d’abattre un excellent travail dans le cadre de la lutte contre le paludisme, à Kaffrine".

Pour davantage lutter contre le paludisme au niveau de la région de Kaffrine, a assuré M. Fall, il est prévu d’insister sur la sensibilisation auprès de la population afin qu’elle dorme sous les moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA).

"Nous allons augmenter le nombre de DESDOM pour permettre une prise en charge correcte des cas du paludisme, dans la région de Kaffrine", a promis le point focal du paludisme.