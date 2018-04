Boulel (Kaffrine), 30 avr (APS) - Quelque 762 bovins, chevaux et ânes ont été consultés lors d’une journée de consultation gratuite organisée par l’association des éleveurs de Boulel, dans le département de Kaffrine (centre).



Cette journée qui portait sur le thème "La lutte contre l’automédication et les médicaments frauduleux", a été organisée à l’initiative de l’adjoint au chef du service départemental de l’élevage de Koumpentoum et natif de Boulel, Souleymane Ndiaye.

Elle a été présidée par le sous-préfet de Gniby, Amadou Bâ, en présence de l’adjoint au maire de Boulel, Abdoulaye Ndiaye.

Au total, a détaillé le chef du service départemental de l’élevage de Kaffrine, Astel Amadou Diop Faye, ‘"nous avons pu consulter 491 bovins et 271 chevaux et ânes". "Il s’agissait de traitements à titre préventif notamment en déparasitage et en supplémentation en vitamine", a-t-elle indiqué.

Selon elle, l’occasion a été saisie pour sensibiliser les populations sur les dangers de l’automédication et des médicaments frauduleux qui constituent "un danger" pour la santé animale mais également pour la santé humaine.

"Cette journée a été réalisée grâce à l’appui des services pharmaceutiques, des grossistes qui ont gracieusement offert des médicaments, des agents de services publics, des cabinets vétérinaires privés et avec la collaboration des partenaires", a magnifié Mme Faye.

Le sous-préfet de Gniby, Amadou Bâ, a appelé à pérenniser cette expérience et à la démultiplier au niveau de toute la région de Kaffrine afin de préserver la santé animale et humaine.