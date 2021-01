Kaffrine, 4 jan (APS) - Le directeur du nouvel hôpital régional de Kaffrine (centre), Babacar Séne, a été officiellement installé lundi par la directrice générale des établissements de santé, docteur Fatou Mbaye Sylla, a constaté l’APS.



"Installés officielement, le directeur et son staff peuvent mettre en place tout ce qu’il faut, de la formation du personnel à l’acquisition de médicaments en passant par l’installation des équipes, entre autres’’, a déclaré la directrice générale des établissements de santé.



Pour docteur Sylla, "le souhait c’est de faire +Uby Tey Fathie Tey+ (commencer les soins dès l’ouverture)", a dit docteur Fatou Mbaye Sylla.

’’L’entreprise a fait du bon travail et a donné l’infrastructure et les équipements à date échue. Tout est déjà mis en place. Donc, il faudrait que le directeur, avec son équipe, fasse en sorte que ces équipements soient fonctionnels", a-t-elle ajouté en présence de plusieurs autorités administratives, d’élus locuax et de chefs de services régionaux

Selon docteur Fatou Mbaye Sylla, "les logiciels sont tous mis en place aussi bien pour la facturation, l’accueil, l’orientation que pour la gestion des données, entre autres".

"Dans ce nouvel hôpital, tout est en place avec actuellement onze spécialités et un laboratoire pour toutes les analyses’’, a-t-elle assuré.



Pour ces spécialités, l’hôpital dispose de ’’tout ce qu’il faut pour offrir des soins de qualité optimale et éviter ainsi les évacuations vers d’autres structures sanitaires", a relevé la directrice générale des établissements de santé.

"Nous sommes au terme des délais contractuels du projet de l’hôpital régional de Kaffrine aprés 28 mois de construction. Nous sommes aujourd’hui à plus de 99 % pour les gros œuvres et à 95% pour les lots techniques’’, a noté le directeur des infrastructures, des équipements et de la maintenance au ministère de la santé et de l’action sociale, Amath Diouf.

Il a indiqué que ’’c’est un plan de démarrage progressif des activités qui va permettre d’installer le directeur de l’hôpital avec son équipe pour préparer les outils de gestion, recevoir le personnel et encadrer la formation".

S’agissant du plan d’ouverture, "d’ici le 11 janvier, il est prévu les premières consultations notamment au niveau du service de médecine interne mais également au niveau de l’ophtalmologie", a indiqué le directeur de l’hôpital régional de Kaffrine, Babacar Séne.

Pour la semaine du 18 janvier, l’hopital va recevoir les premiers malades en hospitalisation avec l’ouverture du service de médecine interne, selon son directeur.



Le transfert du service de pédiatrie et du service de maternité sera également effectif, selon Babacar Sène.



La dernière semaine du mois de janvier sera consacrée aux premiers actes opératoires", a-t-il renseigné.



D’un coût de près de 20 milliards de francs CFA, l’hôpital régional de Kaffrine fait partie d’un programme de l’Etat du Sénégal, qui prévoit la construction des hôpitaux régionaux de Sédhiou, Touba, Kaffrine et Kédougou, pour 97 milliards de francs CFA au total.