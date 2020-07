Kaffrine, 19 juil (APS) – Les femmes de la coalition Benno Bokk Yakar (BBY) de Kaffrine ont annoncé, dimanche, la remise, ce lundi, d’un don de 30.000 masques chirurgicaux destinés aux populations de cette région située au centre du pays.

‘’Nous avons mobilisé 30.000 masques chirurgicaux, pour les mettre à la disposition de toute la population de la région de Kaffrine, afin de participer de façon active au développement et à la bonne santé de notre communauté’’, a dit la porte-parole de BBY de Kaffrine, Ndeye Sylla Tall, lors d’une assemblée générale.

‘’La pandémie est en train d’avancer à une vitesse vertigineuse au Sénégal, plus particulièrement à Kaffrine. D’où notre décision de marcher la main dans la main pour arrêter sa propagation dans notre région et accompagner la population’’, a-t-elle ajouté. Elle a précisé que les 30.000 masques seront remis dès ce lundi au gouverneur de Kaffrine.

‘’Les femmes de BBY de Kaffrine vont descendre sur terrain afin de sensibiliser davantage les populations et freiner les risques de contamination de la maladie à coronavirus’’, a promis Mme Tall, par ailleurs principal du collège de Kaffrine 2.

Lors de leur assemblée générale, les femmes de BBY ont listé les différentes réalisations du chef de l’Etat dans la région de Kaffrine, citant par exemple la construction d’un l’hôpital régional avec une capacité 150 lits, la réalisation d’un centre de dialyse à Kaffrine et la route Nganda-Kaffrine.



Elles ont réclamé une visite dans la région du ministre de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, pour disent-elles, constater de visu leur engagement et discuter sur le développement des petites et moyennes entreprises des groupements féminins de la région de Kaffrine.