Kaffrine, 8 mars (APS) – Les femmes de l’hôpital régional de Kaffrine (centre), en collaboration avec les sages-femmes de la région, ont organisé vendredi un don de sang et des consultations médicales gratuites, à l’occasion de la Journée internationale de la femme.



‘’Pour jouer notre partition à l’occasion de cet événement célébrant la femme, nous avons organisé un don de sang et un dépistage du cancer du col de l’utérus’’, a expliqué Ndaye Coura Senghor, juriste de formation et responsable des ressources humaines de l’hôpital régional de Kaffrine.



Elle a rappelé que ‘’les populations se plaignent beaucoup de l’accueil au niveau des hôpitaux et différentes structures sanitaires’’. Elle a souligné que c’est la "raison pour laquelle’’ les femmes de l’hôpital de Kaffrine ont "voulu saisir l’occasion pour montrer’’ qu’elles sont "à l’écoute des populations’’ et qu’elles doivent "les accueillir chaleureusement’’.



Une sensibilisation sur les méfaits des mariages précoces a également été menée à l’occasion de la journée internationale des femmes.



‘’La femme c’est la vie ; sans femme on ne peut pas parler d’homme. Derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Et, pour qu’il y ait cette grande dame, il faut qu’elle soit bien portante. La femme doit être prise en charge en la mettant à l’aise pour qu’elle retrouve ses droits’’, a conclu Ndaye Coura Senghor.



La journée a été ‘’sanctionnée par une conférence axée sur l’accueil des patients au niveau des structures sanitaires’’.