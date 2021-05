Kaffrine, 30 mai (APS) - Le président de la République, Macky Sall, a exhorté l’administration et le personnel du centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine (centre) à faire bon usage de cette nouvelle infrastructure sanitaire et à offrir un service de qualité aux usagers.



"J’exhorte l’administration et le personnel du centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine à faire honneur à l’illustre parrain en offrant aux usagers un service de qualité et en veillant à la salubrité et à l’entretien ainsi qu’à la maintenance des ouvrages et des équipements", a lancé Macky Sall.

Il procédait samedi à l’inauguration officielle de l’hôpital régional Thierno Birahim Ndao, dans la capitale du Ndoucoumane.

"Avec l’ouverture de l’hôpital, la région de Kaffrine va enfin disposer pour la première fois de son histoire d’une infrastructure sanitaire moderne dont l’architecture innovante permet son extension pour s’adapter aux besoins futurs de la région", a souligné le chef de l’Etat.

Selon le président Sall, "l’hôpital Thierno Birahim Ndao, comme ceux réalisés à Kédougou, Sédhiou et Touba, fait partie d’une nouvelle génération de structures hospitalières qui viennent élargir la carte sanitaire du Sénégal et relever son plateau technique avec un service d’aide au diagnostic doté d’équipements de dernière génération".

Le président Sall est arrivé samedi à Kaffrine, première étape de sa tournée de trois jours dans trois régions.

D’un coût de 19 milliards 665 millions 571. 390 FCFA, l’hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine compte 150 lits ainsi que de services que requiert une infrastructure sanitaire moderne.

Il s’agit de services de médecine interne et de chirurgie, mais surtout de services spécialisés (ORL, ophtalmologie, service bucco-dentaire, gynécologie, obstétrique, cardiologie, dermatologie, pédiatrie).

S’y ajoutent des services de consultations externes, une pharmacie centrale, un laboratoire, une imagerie, une banque de sang, sans compter l’administration, la maintenance, la buanderie et la morgue.

Kaffrine est la première étape d’une tournée de trois jours qui va ensuite conduire Macky Sall dans les régions de Tambacounda (est) et Kédougou (sud-est).