Kaffrine, 5 fév (APS) – ‘’Près 13%’’ des techniciens de santé ‘’non qualifiés’’ de la région de Kaffrine (centre) ont été dépistés positifs à l’hépatique B, a-t-on appris mercredi du docteur Moustapha Diop, le médecin-chef de la région.



‘’Sur les 800 agents de santé techniques non qualifiés de la région dépistés récemment, près de 13% étaient positifs à l’hépatique B’’, a-t-il dit lors d’un atelier sur le Plan national de développement sanitaire et social (PNDSS), ajoutant que ‘’cette maladie est très fréquente dans la région de Kaffrine’’.



Les techniciens de santé ont été dépistés grâce au Programme national de lutte contre les hépatiques, qui a formé les professionnels de la santé à la prise en charge de l’hépatite B, selon M. Diop.



Le dépistage ‘’va permettre d’améliorer la santé des techniciens de santé de la région de Kaffrine et de ‘’freiner la contamination de cette maladie’’, a-t-il ajouté en présence des autorités administratives locales et du docteur Cheikh Ann, représentant du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

L’hépatite B est définie par l’Organisation mondiale de la santé comme une infection virale qui s’attaque au foie, qui peut entraîner une affection aiguë de cet organe.