Kaffrine, 10 mars (APS) – L’inspection d’académie (IA) de Kaffrine (centre) a organisé, mardi, une leçon de vie sur l’ensemble des établissements de la région, laquelle a permis de sensibiliser et informer près de 40.000 élèves sur le coronavirus.



‘’Cette leçon de vie axée sur le coronavirus a touché aujourd’hui près de 40.000 élèves à l’échelle de la région de Kaffrine. C’est une manière pour nous en tant que service scolaire d’apporter notre contribution à cet important travail d’information, de sensibilisation et de communication en direction de la grande masse à savoir des enseignants et des élèves’’, a expliqué l’IA de Kaffrine, Aboubacry Sadikh Niang.



Il s’exprimait au terme de la leçon sur le coronavirus à l’école 2 de Kaffrine en présence de l’inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) de Kaffrine, Doudou Fofana, du médecin-chef de la région de Kaffrine, Moustapha Diop et des autorités sanitaires.



Cette leçon de vie, a ajouté M. Niang, ‘’permet de faire passer la bonne information et travailler à ce que ces enfants une fois informés et sensibilisés, puissent servir de relais auprès de leur famille et de toute la communauté pour faire passer la bonne information’’.



‘’Il s’agit d’apporter la contribution de l’école à la stratégie globale d’information et de sensibilisation menée par le gouvernement du Sénégal avant l’apparition du coronavirus dans notre pays’’, a encore indiqué l’IA de Kaffrine.



Selon lui, les supports sur cette leçon de vie ‘’ont été traduits en langue arabe pour asseoir une démarche plus inclusive afin que les enfants des écoles coraniques puissent être de la partie’’.



‘’Le COVID 19 est sous contrôle. Il y a un excellent travail d’anticipation qui a été réalisé par les autorités médicales et par l’ensemble de la communauté du Sénégal’’, a pour sa part confié le médecin-chef de la région de Kaffrine.



Il a remercié l’IA de Kaffrine pour l’organisation de cette leçon de vie qui, selon lui, ‘’est une démarche importante pour éviter la propagation du coronavirus au Sénégal’’.



Dr Moustapha Diop a rappelé que la région médicale de Kaffrine a une stratégie globale de riposte par rapport à l’épidémie du coronavirus.



‘’Tout récemment, nous nous sommes rendus à la frontière avec les douanières et la police et nous sommes en train de faire un renforcement des capacités. Nous avons une stratégie globale de riposte par rapport à l’épidémie du coronavirus à Kaffrine ’’, a-t-il fait savoir.



Lors de cette leçon de vie, les acteurs de l’éducation et ceux de la santé ont insisté sur la nécessité de ne pas installer la panique au niveau de la communauté.

La région médicale a distribué des kits d’hygiène aux différents établissements de Kaffrine.