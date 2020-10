Kaffrine, 30 sept (APS) – La commune de Kaffrine (centre) a réceptionné lundi deux ambulances médicalisées offertes par Abdoulaye Sow, le directeur général du centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), a constaté l’APS.



Les postes de santé de Diameguene centre et de Kaffrine 2, deux quartiers périphériques de la commune de Kaffrine, sont les bénéficiaires de ces ambulances.



La cérémonie de remise du don s’est déroulée en présence du représentant du médecin-chef du district sanitaire de Kaffrine, Daouda Diéye, des agents des deux postes de santé, des +badianou Gox+ et des populations.



‘’Par cet acte, le donateur veut participer à l’édifice de sa ville et contribuer à soulager les souffrances de ses concitoyens. Ces ambulances médicalisées visent à améliorer le bien-être équitable de toutes les couches des populations de Kaffrine’’, a déclaré Aziz Ndiaye, un représentant du donateur.



‘’C’est un acte très noble à l’endroit de nos structures de santé. Elles viennent renforcer le dispositif existant pour gagner du temps et sauver des vies’’, a réagi le représentant du médecin-chef du district sanitaire de Kaffrine, Daouda Diéye par ailleurs superviseur des soins de santé primaire dudit district sanitaire.



M. Diéye a invité les populations locales "à faire un bon usage de ces ambulances’’.



‘’C’est une aubaine pour nous de recevoir ce don. Notre poste de santé a une population de 24.247. Nous avons le poste le plus populaire du district sanitaire de Kaffrine. Cette ambulance est importante pour nous’’, s’est de son coté réjoui l’infirmier chef de poste de Diameguene centre, Eladji Amadou Gaye.



Il a fait savoir que l’établissement sanitaire qu’il dirige reçoit un milliers de patients par mois.



Pour le secrétaire exécutif du poste de santé de Diameguene centre, Saliou Guèye, ‘’ces dotations viennent en appoint des différentes politiques mises en œuvre par le ministère de la Santé et de l’Action sociale pour faciliter l’accès au soin de santé’’.



Il a ainsi salué et remercié le directeur général du COUD pour ‘’ce noble geste’’.





